Солдатенков высказался по поводу вызова в сборную России

Защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков прокомментировал попадание в окончательную заявку сборной России на ноябрьские матчи.

Футболист признался, что об этом событии он получил информацию от журналистов, так как не выходил в сеть Интернет во время объявления состава национальной команды.

«Эмоции самые положительные и радостные! Мне кажется, что у всех людей должны быть такие эмоции», - приводит слова Солдатенкова «Чемпионат».

Спортсмен сообщил, что на текущий момент пока ещё не связывался с главным тренером национальной сборной России Валерием Карпиным.

Сборной России в текущем месяце предстоят два противостояния. Первое, с национальной командой Таджикистана, состоится 17 ноября. Второе, с национальной командой Узбекистана, состоится 20 ноября.