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Товарищеские матчи по футболу

Солдатенков высказался по поводу вызова в сборную России

07 Ноября 2022 • 23:24 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
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17.11 18:00

Защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков прокомментировал попадание в окончательную заявку сборной России на ноябрьские матчи.

Футболист признался, что об этом событии он получил информацию от журналистов, так как не выходил в сеть Интернет во время объявления состава национальной команды.

«Эмоции самые положительные и радостные! Мне кажется, что у всех людей должны быть такие эмоции», - приводит слова Солдатенкова «Чемпионат».

Спортсмен сообщил, что на текущий момент пока ещё не связывался с главным тренером национальной сборной России Валерием Карпиным.

Сборной России в текущем месяце предстоят два противостояния. Первое, с национальной командой Таджикистана, состоится 17 ноября. Второе, с национальной командой Узбекистана, состоится 20 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Солдатенков
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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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