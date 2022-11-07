Солдатенков высказался по поводу вызова в сборную России

Защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков прокомментировал попадание в окончательную заявку сборной России на ноябрьские матчи.
Футболист признался, что об этом событии он получил информацию от журналистов, так как не выходил в сеть Интернет во время объявления состава национальной команды.
«Эмоции самые положительные и радостные! Мне кажется, что у всех людей должны быть такие эмоции», - приводит слова Солдатенкова «Чемпионат».
Спортсмен сообщил, что на текущий момент пока ещё не связывался с главным тренером национальной сборной России Валерием Карпиным.
Сборной России в текущем месяце предстоят два противостояния. Первое, с национальной командой Таджикистана, состоится 17 ноября. Второе, с национальной командой Узбекистана, состоится 20 ноября.
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