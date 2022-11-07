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Товарищеские матчи по футболу

Нигматуллин: «У Кафанова свой взгляд, он доверяет более опытным голкиперам»

07 Ноября 2022 • 23:12 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
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17.11 18:00

Двукратный чемпион России в составе московского «Спартака» Руслан Нигматуллин дал свою оценку голкиперам, попавшим в окончательную заявку сборной России на ноябрьские матчи.

«У [тренера вратарей] Виталия Кафанова свой взгляд, он доверяет более опытным голкиперам. С другой стороны, основным в этой сборной является Сафонов, а он ещё совсем молод», - цитирует Нигматуллина «Матч ТВ».

Специалист также не может назвать ветераном национальной команды страны вратаря московского «Спартака» Александра Селихова. Бывший голкипер предположил, что подобные поединки, быть может, являются шансом узнать подающих надежды футболистов получше. Однако раз тренерский штаб сделал такой выбор, значит так тому и быть, ведь в конечном итоге тренерам предстоит отвечать за результат, сказал Нигматуллин.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Руслан Нигматуллин Сергей Песьяков Антон Шунин Александр Селихов Матвей Сафонов
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