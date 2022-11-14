Карпин рассказал, кто попросил отпустить Кузяева из сборной России в «Зенит»

Наставник сборной России Валерий Карпин поделился информацией, почему полузащитник Далер Кузяев был отпущении в расположение «Зенита». 16 ноября «сине-бело-голубые» проведут матч в рамках 5-го тура Фонбет Кубка России против «Факела».

«Кто просил, чтобы я отпустил Кузяева в «Зенит», чтобы он сыграл с «Факелом»? Не Сергей Богданович. Александр Иванович Медведев попросил», — передает слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, сборная России 17 ноября проведет товарищеский матч со сборной Таджикистана, начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени, а 20 ноября подопечные Карпина сыграют с Узбекистаном.