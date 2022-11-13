​Карпин подтвердил, что у него было предложение возглавить сборную Армении

В начале ноября Валерий Карпин продлил контракт с Российским футбольным союзом. Таким образом, специалист продолжит работать со сборной России в ближайшие годы.

Между тем, Карпин сообщил, что у него действительно было предложение возглавить сборную Армении.

«Звонок был, да. Выслушал предложение. Оно хорошее. Почему не заинтересовало? Потому что я тренер сборной России и «Ростова», - высказался Карпин, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что РФС в настоящий момент находится под санкциями УЕФА и ФИФА. В сложившейся ситуации сборная России может проводить исключительно товарищеские матчи.

В ноябре сборная России сыграет против Таджикистана и Узбекистана.