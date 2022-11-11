Зиньковский: «Рад вызову в сборную»

Полузащитник столичного «Спартака» Антон Зиньковский поделился ожиданиями от предстоящего сбора национальной команды России.

«Рад был вызову в сборную. Всегда хочется выступать за национальную команду. Надеюсь показать свой максимум на сборах», – заявил вингер в интервью клубном ютуб-каналу. Антон рассказал, что никогда прежде не был в Таджикистане и Узбекистане, но игрок надеется, что команде там всё понравится. По словам футболиста, главное – это хорошее выступление на поле.

Напомним, что 17 и 20 ноября подопечных Валерия Карпина ждут товарищеские игры в Душанбе и Ташкенте соответственно.

