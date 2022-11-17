Корниленко: Будем болеть за Пиняева и Солдатенкова в составе сборной России

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о попадании Сергея Пиняева и Александра Солдатенкова в стартовый состав сборной России на матч с Таджикистаном

«Мы были рады, когда Пиняев и Солдатенков попали в окончательный список сборной России. Сейчас они попали в стартовый состав — здорово. Будем болеть за них и переживать!» — цитирует слова Корниленко «Чемпионат».

Помимо этого, функционер пожелал футболистам хорошей игры и вернуться из сборной без травм.

Встреча между сборной России и Таджикистаном состоится сегодня, 17 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по мск.