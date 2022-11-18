Силкин раскритиковал игру России против Таджикистана

Бывший наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин высказался об итогах встречи российской сборной против Таджикистана.

«Игра не получилась. Я думаю, что тренерский штаб пересмотрит то направление, которое выбрали, потому что получилось так, что на поле вышла не команда, а одиннадцать разобщенных игроков», — приводит слова экс-тренера московской командыBetonmobile.ru. По мнению специалиста, у подопечных Валерия Карпина слабо получалось нагнетать на соперника, не создав ни одного опасного момента за матч.

Напомним, что вчерашняя встреча в Душанбе закончилась нулевой ничьёй. 20 ноября России предстоит игра против Узбекистана в Ташкенте.