Карпин сообщил, какие сейчас цели у сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о целях национальной команды.

«Турнирных задач сейчас нет. Задача сейчас — подготовить к ближайшему будущему ту команду, которая могла бы участвовать, когда нас вернут. Иметь также понимание, кто у нас на подходе», — передает слова Карпина «Чемпионат».

Специалист отметил, что сейчас ведется селекционная работа, если бы у команды были какие-то турнирные цели, то возможности посмотреть на новых игроков не было бы.

Напомним, в этом месяце сборная России сыграет два товарищеских матча — с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).