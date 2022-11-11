Аршавин – о ближайших играх сборной России: «Ничего не жду от этих матчей»

Трёхкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» и обладатель бронзовой медали чемпионата Европы в составе сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу ближайших матчей национальной команды страны.

«Ничего не жду от этих матчей. Ни за кем персонально следить не буду. Даже не факт, что буду смотреть эти матчи», - приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Сборной России предстоит провести два поединка – 17 ноября против команды Таджикистана и 20 ноября, в день открытия чемпионата мира – 2022 в Катаре, против команды Узбекистана. Ранее российский коллектив сумел одолеть команду Кыргызстана на выезде со счётом 2:1.