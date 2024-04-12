В РФС высказались о поиске второго соперника для сборной России на июнь

Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе занимает пост генерального секретаря, высказался о втором возможном июньском товарищеском матче сборной России.

Как известно, 8 июня сборная России проведёт гостевой матч против Беларуси. Что касается второго матча, то, по словам Митрофанова, варианты есть, а окончательное решение будет приниматься с тренерским штабом.

«Может быть второй соперник из Европы? Нет. Мы должны смотреть на загрузку других сборных, так как они участвуют в официальных соревнованиях», - цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в условиях санкций сборная России уже больше двух лет может проводить только товарищеские матчи.

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