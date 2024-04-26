Дюков назвал одного соперника сборной России на лето

Александр Дюков, который является президентом Российского футбольного союза, высказался о планах сборной России.

«Летом решили сыграть один матч – против Беларуси. Весна получилась напряженной, поэтому решили провести один матч. Он пройдёт в Минске, дата ещё обсуждается.

Что касается матча с Парагваем, то он обязательно состоится позже, в ближайшие годы», - сказал Дюков журналистам.

Напомним, что матч сборных России и Парагвая не состоялся в марте. Из-за ужасного теракта в Красногорске было принято решение о переносе игры.

Как известно, из-за санкций сборная России уже больше двух лет может проводить только товарищеские матчи.

РФС ориентируется на снятие санкций с России к осени 2028 года