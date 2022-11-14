Кафанов: «Сегодня нет первого номера сборной»

Тренер вратарей российской национальной команды Виталий Кафанов рассказал о выборе голкиперов на ближайший сбор.

«Сегодня нет номера один в сборной. Есть группа, которая хорошо провела осеннюю часть чемпионата — они помогли своим командам набрать очки. Ни Селихов, ни Шунин, ни Кержаков, ни Бабурин ошибок не допустили», – заявил специалист в интервью Sport24.

Кафанов отметил, что не знает, кто встанет в ворота во время ближайших игр против Таджикистана и Узбекистана, напомнив о небольших проблемах со здоровьем Матвея Сафонова.

В восьми матчах под руководством Валерия Карпина за российскую команду выступали лишь два вратаря. На первом сборе три поединка провёл Гильерме, а затем в пяти матчах играл Матвей Сафонов.

