В РФС рассказали, когда решится будущее Карпина

Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе работает на должности генерального секретаря, высказался о будущем Валерия Карпина в сборной России.

Действующий контракт Карпина с РФС истекает летом. Ранее в прессе появлялась информация о том, что трудовой договор может быть продлён на два года.

По словам Митрофанова, будущее Карпина решится после завершения клубного сезона.

«РФС регулярно проводит встречи с Валерием Карпиным. Есть действующий контракт. А сейчас Карпин тренирует команду, когда будет перерыв, то окончательно всё с ним решим. У нас полное понимание с тренером, есть коммуникация и диалог», - цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Как известно, Валерий Карпин совмещает тренерские должности в «Ростове» и сборной России.