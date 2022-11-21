Комличенко — о результатах сборной России: «Заслуживаем критики в свой адрес»

Нападающий сборной России Николай Комличенко высказался о результатах товарищеских матчей с командами Таджикистана и Узбекистана. Напомним, что обе встречи завершились без забитых голов (0:0).

Футболист согласился с мнением, что россияне заслуживают критики в свой адрес после таких игр.

«Для меня лично обе игры — неудовлетворительно. По результату — точно. Во второй игре мы должны были забивать, исходя из моментов», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

Напомним, что помимо матчей с Таджикистаном и Узбекистаном, сборная России в сентябре проводила товарищескую игру с Кыргызстаном, одержав в ней победу со счётом 2:1.