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Чемпионат мира 2026

Сульшер может возглавить сборную после отказов Моуринью и Лэмпарда

25 Апреля 2024 • 15:57 Комментировать

Чемпионат мира – 2026 примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. Канадцы в настоящий момент ищут тренера, который выступит с командой на домашнем мундиале.

Ранее от этой работы отказались опытный Жозе Моуринью и молодой Фрэнк Лэмпард. Теперь, как сообщает на своих страницах The Standard, Канадская футбольная ассоциация выбрала две другие кандидатуры – им интересен Уле Гуннар Сульшер и Джесси Марш.

И 50-летний Сульшер, и 51-летний Марш в настоящий момент не имеют тренерской работы. Норвежец в ноябре 2021 года ушёл из «Манчестер Юнайтед», а американец – в феврале 2023 года из «Лидса».  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Канады Уле Гуннар Сульшер Джесси Марш ещё теги
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