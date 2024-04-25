Сульшер может возглавить сборную после отказов Моуринью и Лэмпарда

Чемпионат мира – 2026 примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. Канадцы в настоящий момент ищут тренера, который выступит с командой на домашнем мундиале.

Ранее от этой работы отказались опытный Жозе Моуринью и молодой Фрэнк Лэмпард. Теперь, как сообщает на своих страницах The Standard, Канадская футбольная ассоциация выбрала две другие кандидатуры – им интересен Уле Гуннар Сульшер и Джесси Марш.

И 50-летний Сульшер, и 51-летний Марш в настоящий момент не имеют тренерской работы. Норвежец в ноябре 2021 года ушёл из «Манчестер Юнайтед», а американец – в феврале 2023 года из «Лидса».