Защитник сборной Таджикистана Зоир Джурабоев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча со сборной России.

- Как вы оцениваете нынешнее состояние сборной Таджикистана?

- Я считаю, что мы в хорошем состоянии, потому что в этом году, после прихода нового тренера играем удачно и практически одним составом. Мы сыгранны и уверены в себе.

- Следите ли вы за сборной России? Кого можете выделить?

- Я слежу за сборной России и за РПЛ. Так что знаю практически всех их игроков. Могу выделить лидеров команды в данном составе: Джикию, Сафонова, Баринова, Соболева.

- Какие ожидания от игры?

- Ожидание праздника футбола, так как на стадионе будет аншлаг и наши болельщики реально соскучились по большому футболу. Ожидаю что дадим серьёзный бой такой сильной команде как Россия.

Напомним, матч Таджикистан — Россия состоится завтра, 17 ноября. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.