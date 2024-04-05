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Зобнин рассказал, завершил ли карьеру в сборной России

05 Апреля 2024 • 15:24 Комментировать

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о будущем в сборной России.

Напомним, после отстранения сборной России от участия в международных турнирах Зобнин принял решение приостановить карьеру в национальной команде.

«Моя карьера в сборной еще не завершена. Когда приму решение о завершении карьеры в сборной, то объявлю об этом», — приводит слова Зобнина Sport24.

На счету 30-летнего хавбека 41 матч за сборную России и шесть результативных передач. Последний раз Зобнин выступал за национальную команду в ноябре 2021 года.

В текущей кампании полузащитник сыграл в 22 встречах во всех турнирах и забил один мяч.

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