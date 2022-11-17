Агузаров: «В будущем Тедеев может стать идеальным тренером для сборной России»

Спортивный менеджер Алан Агузаров высказался о главном тренере «Алании» Зауре Тедееве.

По мнению Агузарова, Тедеев является очень сильным наставником, который в будущем способен стать идеальным тренером для сборной России.

«Это системный специалист, для которого нет мелочей. За последние месяцы уже несколько клубов РПЛ интересовались у меня Зауром», — цитирует Агузарова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Тедеев возглавил «Аланию» минувшим летом. Ранее 41-летний специалист работал в системе «Ростова».

После 18 туров текущего розыгрыша Первой лиги команда из Владикавказа занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 35 набранных очков.