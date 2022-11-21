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Чемпионат мира 2026

Ледяхов: «Впечатления от игры сборной плачевные»

21 Ноября 2022 • 17:30 Комментировать
Таджикистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о двух товарищеских матчах сборной России с командами Таджикистана и Узбекистана. Напомним, что обе встречи завершились с одинаковым счётом 0:0.

Ледяхов раскритиковал игру сборной России, отметив, что с таким футболом наша национальная команда не смогла бы выйти в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

«Впечатления от игры сборной плачевные. Тот футбол, который показала команда, если смотреть глазами болельщика, раздражает. Ходили пешком и никакой самоотдачи», — цитирует Ледяхова Legalbet.

Напомним, что помимо игр с Таджикистаном и Узбекистаном, в сентябре российская сборная встречалась в Кыргызстаном, одержав победу в том матче со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Игорь Ледяхов
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