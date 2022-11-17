Полузащитник Таджикистана: «Уважаем, но не боимся»

Сборная России готовится провести в Душанбе матч с таджикской национальной командой, встреча вызвала большой ажиотаж в столице Таджикистана. Своим мнением о матче поделился Парвизджон Умарбоев, полузащитник таджикской команды, который выступает в Европе - в составе болгарского ЦСКА.

- Атмосфера очень хорошая, ожидаем классную игру. Да, у России мощная команда, но мы не боимся, будем биться за результат, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Товарищеский матч между сборными Таджикистана и России пройдет в Душанбе, таджикской столице. Следить за его событиями можно будет в формате нашей прямой трансляции, она будет доступна по ссылке на наш сайт, начиная с 18 часов по московскому времени.