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Товарищеские матчи по футболу

Дасаев: «Селихов заслуженно вызван в сборную»

08 Ноября 2022 • 09:58 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
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17.11 18:00

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал вызов голкипера «красно-белых» Александра Селихова в состав национальной команды на ноябрьские матчи.

Дасаев заявил, что Селихов заслуженно оказался в сборной, а также поразмышлял на предмет того сумеет ли он отобрать у Матвея Сафонова статус основного вратаря сборной.

«Не знаю выиграет ли Селихов место в основе у Сафонова. Зачем сейчас гадать, тем более предстоящие игры не так важны. Когда сборная России будет играть с серьёзными соперниками, тогда и будем разговаривать о конкуренции Селихова и Сафонова», — цитирует Дасаева «РБ Спорт».

Напомним, 17 ноября сборная России в товарищеском матче встретится с командой Таджикистана, а 20 ноября — с «Узбекистаном».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Ринат Дасаев Александр Селихов Матвей Сафонов
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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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