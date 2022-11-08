Дасаев: «Селихов заслуженно вызван в сборную»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал вызов голкипера «красно-белых» Александра Селихова в состав национальной команды на ноябрьские матчи.

Дасаев заявил, что Селихов заслуженно оказался в сборной, а также поразмышлял на предмет того сумеет ли он отобрать у Матвея Сафонова статус основного вратаря сборной.

«Не знаю выиграет ли Селихов место в основе у Сафонова. Зачем сейчас гадать, тем более предстоящие игры не так важны. Когда сборная России будет играть с серьёзными соперниками, тогда и будем разговаривать о конкуренции Селихова и Сафонова», — цитирует Дасаева «РБ Спорт».

Напомним, 17 ноября сборная России в товарищеском матче встретится с командой Таджикистана, а 20 ноября — с «Узбекистаном».