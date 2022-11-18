​Пиняев: «Выполнил установку, попав в сборную»

Российская сборная провела товарищеский матч с Таджикистаном в Душанбе, однако он прошел без забитых голов. Это была первая встреча этих команд в истории футбола. Игру прокомментировал Сергей Пиняев, футболист сборной России и самарских «Крыльев Советов». Многие аналитики отметили его как единственного игрока, который старался создать что-то на поле, а не просто отбывал номер.

- Честно скажу, последние два-три года жил с мыслью, что хотел попасть на чемпионат мира в Катаре со сборной России. Рад, что я выполнил свою установку, попав в сборную. Это очень приятно. Суператмосфера и такие же эмоции, - цитирует игрока ТАСС.

В своем следующем товарищеском матче сборная России сыграет с командой Узбекистана, эта игра состоится уже через два дня, 20 ноября.