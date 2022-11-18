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Газзаев: «Вся критика в адрес сборной России — безосновательна»

18 Ноября 2022 • 15:58 Комментировать
Таджикистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал результат матча между сборными России и Таджикистаном. Товарищеская игра завершилась со счетом 0:0.

«Вся критика в адрес сборной России — безосновательна. Я полностью поддерживаю решение Карпина дать возможность молодым проявить себя. Когда, если не сейчас, им доверять?» — приводит слова Газзаева Sport24.

По мнению эксперта, Карпин показал, что ему важен прогресс молодых футболистов, команде было тяжело из-за отсутствия сыгранности, но стоит отменить Сергея Пиняева, у него большее будущее.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет против сборной Узбекистана, встреча состоится 20 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 15:00 (мск).

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Валерий Карпин Сборная России Валерий Газзаев Сергей Пиняев
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