Газзаев: «Вся критика в адрес сборной России — безосновательна»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал результат матча между сборными России и Таджикистаном. Товарищеская игра завершилась со счетом 0:0.

«Вся критика в адрес сборной России — безосновательна. Я полностью поддерживаю решение Карпина дать возможность молодым проявить себя. Когда, если не сейчас, им доверять?» — приводит слова Газзаева Sport24.

По мнению эксперта, Карпин показал, что ему важен прогресс молодых футболистов, команде было тяжело из-за отсутствия сыгранности, но стоит отменить Сергея Пиняева, у него большее будущее.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет против сборной Узбекистана, встреча состоится 20 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 15:00 (мск).