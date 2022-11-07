Осинькин – об игроках «Крыльев Советов» в сборной России: «Мы рады за ребят»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал попадание в сборную России игроков самарской команды.

«Мы рады за ребят! Рады, что футболисты «Крыльев Советов» могут прогрессировать до уровня сборной России. Надеюсь, они закрепятся в национальной команде на долгое время», - цитирует Осинькина «Чемпионат».

Ранее наставник национальной команды Валерий Карпин проявлял интерес к в итоге вызванным Сергею Пиняеву и Александру Солдатенкову. Кроме того, проводился диалог и о ещё одном футболисте «Крыльев Советов», Максиме Глушенкове, однако главный тренер сборной в итоге принял окончательное решение в пользу двух спортсменов.

После 16 проведённых в чемпионате России матчей самарский коллектив, имея в своём активе 20 очков, занимает десятое место в турнирной таблице. В заключительном матче первой половины Российской Премьер-лиги и в первом матче второй её части «Крылья Советов» сумели одержать победы.