Пиняев – о матче с Таджикистаном: «Не могу сказать, что мы плохо играли»

Полузащитник сборной России Сергей Пиняев высказался по поводу поединка сборной с командой Таджикистана (0:0).

Футболист назвал прошедшее противостояние тяжёлым. Игрок испытывает отрицательные эмоции по поводу того, что матч завершился вничью, так как национальная команда России должна была побеждать в этой игре.

«Не могу сказать, что мы плохо играли. Показывали свой футбол, а Таджикистан просто грамотно оборонялся большим количеством», - сказал Пиняев на официальном канале сборной в YouTube.

Игрок считает, что немаленький вклад в итоговый результат внесла и домашняя для Таджикистана атмосфера, царившая во время матча.