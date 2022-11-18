Балахнин: «Футболисты сборной России должны показывать более качественный футбол»

Обладатель серебряных медалей Кубка России как главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о матче между сборными Таджикистана и России (0:0).

Специалист признался, что после финального свистка он испытывал чувство разочарования как за итоговый счёт встречи, так и за качество продемонстрированной игроками национальной команды России игры.

Эксперт отметил, что тренерский штаб сделал правильный выбор в пользу большого количества новичков в составе.

«Однако футболисты сборной России должны показывать более качественный футбол. Хоть какой-то уровень. А его я не увидел», - приводит слова Балахнина «Плеймейкер».