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Глушаков рассказал, что Черчесову приказали не брать его в сборную на чемпионат мира – 2018

23 Апреля 2024 • 16:21 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Денис Глушаков высказался о непопадании в национальную команду на ЧМ-2018.

Ранее футболист признался, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову приказали не брать его на мундиаль.

— Что обманывать судьбу, так было. Я не понимаю, как можно не взять. Набрал ли Черчесова? Да. Сказал: «Вырастешь, поймешь». У меня тоже такая была ситуация, — заявил Глушаков на YouTube-канале Nobel.

Напомним, на домашнем чемпионате мира сборная России добралась до четвертьфинала турнира, уступив там Хорватии в серии пенальти.

На данный момент Глушаков выступает за армянский клуб «Урарту».

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