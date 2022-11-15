Габулов оценил вратарскую линию сборной России на матч с Таджикистаном

Бывший голкипер российской национальной команды Владимир Габулов высказался о выборе вратаря на предстоящую игру против сборной Таджикистана.

«Сафонов уже является основным вратарем, лидером сборной. Три оставшихся голкипера равны. У Шунина больше опыта выступления за сборную России. Селихов находится в лучшей форме по сравнению с остальными вратарями. Песьякова тренерский штаб сборной знает лучше», — заявил бронзовый призёр Евро-2008, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». Эксперт отметил, что итоговый выбор останется за тренерским штабом российской команды.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Таджикистана в четверг, 17 ноября, в Душанбе. Основной вратарь Матвей Сафонов пропустит поединок из-за небольшой травмы.