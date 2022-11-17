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Масалитин: «0:0 с Таджикистаном - это не позор»

17 Ноября 2022 • 22:59 Комментировать
Таджикистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин признался, что не считает позорной нулевую ничью в матче Таджикистан – Россия.

«Нет, 0:0 с Таджикистаном — это не позор. Надо реально смотреть на вещи. С чего мы взяли, что должны всех обыгрывать, и в частности Таджикистан?» - приводит слова Масалитина «Матч ТВ».

Специалист вспомнил о таджикистанском футбольном клубе «Памир», который во времена СССР довольно успешно выступал, особенно на домашнем стадионе. Эксперт считает, что если одна команда называет себя сильнее другой, то это означает, что ей вполне по силам забить мяч в ворота своего соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Масалитин сборная Таджикистана
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