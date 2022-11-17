Дебюты Пиняева и Сычевого, незасчитанный гол Уткина, травма Песьякова: Сборная России не смогла обыграть Таджикистан на выезде

Сборная России в товарищеском матче встречалась в Душанбе с национальной командой Таджикистана.

Учитывая известные события, Российский футбольный Союз в плане выбора соперников для товарищеских матчей главной сборной команды страны обратил свой взор на азиатское постсоветское пространство. 24 сентября подопечные Валерия Карпина сыграли в гостях с Киргизией, победу над которой вырвали на последних минутах. Спустя чуть меньше чем через два месяца сборной России предстояли вояжи в Таджикистан и Узбекистан. В это время мог состояться матч в Санкт-Петербурге с Боснией и Герцеговиной, но не срослось там.

В отсутствие официальных матчей Карпин может вдоволь резвиться с просмотром резерва, чем он благополучно и занимается. В стартовом составе против Таджикистана вышли дебютанты сборной России Александр Селихов из московского «Спартака», Александр Солдатенков и Сергей Пиняев «Крыльев Советов», а также Лечи Садулаев из «Ахмата». Яркой игры в сверхэкспериментальном составе ждать, конечно, не стоило, но на условные три очка рассчитывать было можно.

В версии рейтинга ФИФА по состоянию на октябрь сборная России занимает 33-е место, тогда как Таджикистан обосновался на 108-м. На чемпионат мира он не попал, выбыв из борьбы на стадии второго раунда отборочного этапа Азиатской конфедерации. Зато сборная Таджикистана впервые в истории квалифицировалась на Кубок Азии, розыгрыш которого произойдёт в следующем году.

Россияне начали матч против Таджикистана на искусственном газоне с некоторым игровым преимуществом, но удары Чалова и Антона Миранчука низом плюс-минус с линии штрафной пришлись по центру, без проблем для Ятимова. На семнадцатой минуте получилось уже опаснее. Пиняев с левого фланга забросил на Чалова, который, перекидывая выдвинувшегося ему навстречу голкипера, не попал в створ. В ответ хозяева провели перспективную атаку, которую с шестнадцати метров завершал Панджшанбе, и мяч ушёл на угловой, отскочив от Глебова.

Вторая половина первого тайма прошла, откровенно говоря, скучно. Таджикистанцы в какой-то мере перехватили инициативу, но что с ней делать, они не очень понимали. Обе команды испытывали дефицит мыслей в созидательных действиях, из-за чего игра спокойно катилась с нулевым счётом к перерыву. Карпин ожидаемо произвёл в нём несколько замен, отрядив на поле дебютантов сборной Песьякова и Сычевого плюс Захаряна.

Песьяков, который первый раз получал вызов в главную национальную команду ещё в 2019 году, смог провести на поле в Душанбе совсем немного времени. Он неудачно подвернул голеностоп, когда выбивал мяч после передачи ему назад со стороны Глебова. Пришлось Карпину выпускать в этом матче уже третьего вратаря – Шунина. Выходит, что дебютант сборной Песьяков, вступивший в игру в перерыве, был обратно заменён из-за травмы на 53-й минуте.

Небольшая игровая вспышка с парой ударов в одну и другую сторону не возымела активного продолжения. Не то чтобы на поле не происходило ничего интересного, но проблемы с сыгранностью у сборной России, конечно, сказывались. На 67-й минуте после проброса Садулаева на пути мяча оказался Уткин, подработавший его грудью и неудачно пробивший через себя в падении. Сычевой откликнулся на подачу Глебова ударом головой значительно правее створа, а Захарян с дальней дистанции приложился, что называется, по воробьям.

Перед 80-й минутой задвигались в атаке хозяева, и вообще игра пошла динамичней. С перспективного штрафного Панджанбе пробил выше перекладины, избавив Шунина от необходимости ловить либо отбивать этот мяч. Карпин тем временем выпустил единственного игрока «Зенита», находившегося в заявку на игру, – Мостового. После одного из угловых Уткину удалось отправить мяч в чужие ворота, но судья тогда уже зафиксировал фол в борьбе со стороны Осипенко. В концовке команда Карпина старалась в нападении, чем порадовала, но забить по правилам у неё так и не получилось.

Итак, 0:0. Сборная России провела средний матч и не добилась победы над Таджикистаном. Атмосфера на стадионе в Душанбе царила специфическая и вполне себе футбольная – с трибун непрерывно доносился гул, несколько напоминавший звучание вувузел на чемпионате мира 2010 года. Валерий Карпин увидел в деле нескольких дебютантов, посмотрел разные сочетания и наверняка попробует что-то новое в воскресенье также в гостях против Узбекистана.

Кирилл Иванцов