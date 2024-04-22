Капелло: Роналду – великий футболист, но не гений, как Месси

Фабио Капелло, ранее работавший на посту главного тренера сборной России, поделился своим мнением о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

- Роналду является выдающимся футболистом и большим бомбардиром, он выиграл много титулов и «Золотых мячей», но он не так велик, как Лионель Месси. Он великий футболист, но не гений, - приводит слова Капелло Sport.es.

Напомним, португальский форвард сейчас выступает за клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср», Месси является игроком «Интера Майами».

Отметим, что аргентинец является лидером по количеству «Золотых мячей», на его счету восемь наград лучшему игроку мира. Роналду выигрывал этот приз пять раз.