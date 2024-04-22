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Капелло: Роналду – великий футболист, но не гений, как Месси

22 Апреля 2024 • 19:44 Комментировать

Фабио Капелло, ранее работавший на посту главного тренера сборной России, поделился своим мнением о Криштиану Роналду и Лионеле Месси.

- Роналду является выдающимся футболистом и большим бомбардиром, он выиграл много титулов и «Золотых мячей», но он не так велик, как Лионель Месси. Он великий футболист, но не гений, - приводит слова Капелло Sport.es.

Напомним, португальский форвард сейчас выступает за клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср», Месси является игроком «Интера Майами».

Отметим, что аргентинец является лидером по количеству «Золотых мячей», на его счету восемь наград лучшему игроку мира. Роналду выигрывал этот приз пять раз.


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Фабио Капелло Криштиану Роналду Лионель Месси ещё теги
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