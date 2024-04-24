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Тренер «Ариса» рассказал о своём любимом стиле футбола

24 Апреля 2024 • 10:38 Комментировать

Наставник кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, как должна в идеале играть его команд и как он пришёл к своему пониманию футбола.

«Динамика во мне всегда присутствовала. Я работал в структуре «Ред Булла», это повлияло на развитие как на тренера. Атака, динамика, давление - это всегда у меня присутствовало. Я хотел так играть, доминировать, показывать зрелищный футбол», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

В текущем сезоне «Арис» выступил неудачно, одержав всего одну победу в семи матчах плей-офф. Напомним, что в составе команды выступает российский форвард Александр Кокорин, который в 31 матче забил восемь мячей и отдал две голевые передачи. Ранее отец Алексея Шпилевского, Николай, заявил, что клубу следует очень взвешенно подойти к вопросу продления контракта с россиянином.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Алексей Шпилевский ещё теги
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