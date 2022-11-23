Дасаев: «Сафонов практически не играет на выходах, Селихов способен стать первым номером сборной»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев считает, что голкипер «красно-белых» Александр Селихов способен отобрать у Матвея Сафонова статус первого номера национальной команды.

Напомним, что в недавней товарищеской встрече против Таджикистана (0:0) Селихов отыграл один тайм. По мнению Дасаева, 28-летний футболист действовал уверенно и надёжно.

«Я не скажу, что сейчас Сафонов в хорошей форме. Сафонов практически на выходах не играет, ему забивают головой с линии ворот или вратарской. Игра на выходе — приоритет вратаря, он должен снимать всё», — цитирует Дасаева ТАСС.

В текущем сезоне Селихов провёл за «Спартак» 16 матчей, в которых пропустил 19 голов и пять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.