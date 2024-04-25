​Комличенко: «Всё в наших ногах»

В матче 24-го тура российского чемпионата «Ростов» обыграл на выезде «Урал», в связи с чем нападающий ростовского клуба Николай Комличенко испытывает прилив воодушевления. Он считает, что его команда может забраться по итогам сезона и на пятое место, несмотря на то, что ещё несколько дней назад «Ростов» был жестоко бит московским «Спартаком».

- Если обезопасили себя от стыков, то дальше будем смотреть, возможно, запрыгнем в пятерку, главное продолжать также бороться, играть. Всё в наших ногах, - цитирует слова Комличенко Rusfootball.info.

В настоящий момент ростовчане занимают восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата.