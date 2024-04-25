Бушманов – о дерби: «Скукотища, а не футбол»

Экс-тренер и футболист «красно-белых» Евгений Бушманов заявил, что ему было скучно смотреть главный матч 21-го тура чемпионата России.

Дерби прошло в четверг на «ВЭБ Арене», счёт в матче не был открыт.

- Сегодня была скукотища, а не футбол. Разговоров было много, но футбол получился слишком будничным, - сказал Бушманов, слова которого передаёт «РБ Спорт».

«Красно-белые» набрали в 24 матчах 39 баллов и занимают шестую позицию в РПЛ. В следующем туре команда Владимира Слишковича будет играть с «Локомотивом», матч пройдёт 28 апреля на стадионе «Лукойл-Арена».