Тренер ЦСКА Федотов высказался о судействе в матче со «Спартаком»

Владимир Федотов, наставник «армейского» клуба, после ничьей со «Спартаком» высказался о судействе.

Матч ЦСКА – «Спартак» состоялся в четверг и завершилась со счётом 0:0. Главным арбитром встречи был Василий Казарцев.

Отметим, что впервые за 21 год в матче между ЦСКА и «Спартаком» не было забито голов.

- Претензии к судейству? Да нет, конечно, это же не наша профессия. У них есть руководство. Они все игры разбирают, анализируют так же, как и мы свои команды, - цитирует Федотова «Матч ТВ».

ЦСКА с 38 баллами в активе располагается на седьмой строчке в таблице чемпионата. Следующим соперником команды Федотова станет «Балтика», встреча состоится 28 апреля в Калининграде.