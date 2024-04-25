«Спартак» не проигрывал командам из Москвы в 12 последних матчах РПЛ

Матч Премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» в четверг вечером не подарил собравшимся зрителям забитых голов – ничья 0:0. Как сообщат Opta, «красно-белые» продлили серию без поражений в Премьер-лиге в матчах против команд из Москвы. Теперь эта серия включает в себя 12 матчей.

Это лучшая такая серия «Спартака» с далёкого 2007 года – тогда было 14 матчей.

Следующее дерби в чемпионате России «Спартак» проведёт очень скоро – в воскресенье, 28 апреля. В этот день команда Владимира Слишковича будет принимать «Локомотив».

Добавим, что «Спартак» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице.