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Радченко – о матче с Таджикистаном: «Это был информативный матч для тренерского штаба»

18 Ноября 2022 • 17:17 Комментировать
Таджикистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Чемпион Японии в составе Джубило Ивата Дмитрий Радченко высказался о ничейном матче между Россией и Таджикистаном.

Специалист отметил, что большое количество футболистов вышло на футбольное поле в Душанбе в пробном для тренерского штаба варианте. Каких-либо качественных командных взаимодействий в связи с этим болельщики не имели возможности наблюдать, сказал эксперт. В целом же бывший футболист отметил, что такого рода поединки проводить, конечно, стоит, как минимум с целью просмотра спортсменов.

«Ребята почувствовали, что такое сборная России. Это был информативный матч для тренерского штаба», - цитирует Радченко «Спорт день за днём».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Радченко Товарищеский Матч сборная Таджикистана
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