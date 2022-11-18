Радченко – о матче с Таджикистаном: «Это был информативный матч для тренерского штаба»

Чемпион Японии в составе Джубило Ивата Дмитрий Радченко высказался о ничейном матче между Россией и Таджикистаном.

Специалист отметил, что большое количество футболистов вышло на футбольное поле в Душанбе в пробном для тренерского штаба варианте. Каких-либо качественных командных взаимодействий в связи с этим болельщики не имели возможности наблюдать, сказал эксперт. В целом же бывший футболист отметил, что такого рода поединки проводить, конечно, стоит, как минимум с целью просмотра спортсменов.

«Ребята почувствовали, что такое сборная России. Это был информативный матч для тренерского штаба», - цитирует Радченко «Спорт день за днём».