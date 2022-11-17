Хаджи – о матче с Таджикистаном: «Тяжело всё это было смотреть»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался по поводу поединка Таджикистан – Россия (0:0).

«Честно говоря, тяжело всё это было смотреть. Это просто какая-то пародия на футбол», - цитирует Хаджи «Матч ТВ».

Специалист предположил, что футболисты национальной сборной России, которые сегодня были в Душанбе, не имеют представления о целях их вызова в команду.

Эксперт считает, что необходимость в проведении товарищеских игр существует тогда, когда команда готовится к официальным противостояниям. Сейчас же таковых нет, и Хаджи задаётся вопросом: «Тогда для чего нам сейчас нужны такие игры?»