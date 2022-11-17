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Товарищеские матчи по футболу

Тилавпур: «Сборная России – одна из лучших команд за последнее время, с которой Таджикистану предстоит сыграть» эксклюзив

17 Ноября 2022 • 13:20 Комментировать (1)
Таджикистан
...
РОССИЯ
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Через 3 ч. 57 мин.

Футбольный агент из Таджикистана Кова Тилавпур в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча своей сборной против России.

Как вы бы оценили сейчас сборную Таджикистана?

«Мне кажется, сборная Таджикистана на данный момент находится в неплохом состоянии, но я также думаю, что если бы пригласили несколько опытных игроков вместо кого-то из молодых, было бы ещё лучше. Всё-таки сборная России одна из лучших команд, с которыми за последнее время сборная Таджикистана играла. А ещё хочется сказать что у сборной Таджикистана точно не будет проблем со взаимопониманием на футбольном поле. За последний месяц команда уже сыграла 3 раза».

За кем последить в этой игре?

«Думаю, что внимания достоин голкипер Руслан Якимов, который закончил футбольную школу в России, а именно в Нижнем Новгороде. Он показывает себя в последнее время с самой лучшей стороны. Ещё выделяется Эхсон Паншанбе, которым интересуются несколько команд из России. Сейчас он выступает в чемпионате Ирана за «Зоб Охан».

Какие ожидания от игры?

«Я ожидаю красивый и зрелищный матч. Уверен, каждая из команд покажет качественную игру. Надеюсь, что сборная Таджикистана сумеет устоять перед напором сборной России».

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Сборная России сборная Таджикистана
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ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
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Комментарии (1)
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ингерман
17 Ноября 2022 в 13:22
ай сесипатор кристозопула тока што написав в тики-токи.. я ничё слаще марковке не едал.. А-ха-ха-ха! )))
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