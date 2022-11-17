Футбольный агент из Таджикистана Кова Тилавпур в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча своей сборной против России.

Как вы бы оценили сейчас сборную Таджикистана?

«Мне кажется, сборная Таджикистана на данный момент находится в неплохом состоянии, но я также думаю, что если бы пригласили несколько опытных игроков вместо кого-то из молодых, было бы ещё лучше. Всё-таки сборная России одна из лучших команд, с которыми за последнее время сборная Таджикистана играла. А ещё хочется сказать что у сборной Таджикистана точно не будет проблем со взаимопониманием на футбольном поле. За последний месяц команда уже сыграла 3 раза».

За кем последить в этой игре?

«Думаю, что внимания достоин голкипер Руслан Якимов, который закончил футбольную школу в России, а именно в Нижнем Новгороде. Он показывает себя в последнее время с самой лучшей стороны. Ещё выделяется Эхсон Паншанбе, которым интересуются несколько команд из России. Сейчас он выступает в чемпионате Ирана за «Зоб Охан».

Какие ожидания от игры?

«Я ожидаю красивый и зрелищный матч. Уверен, каждая из команд покажет качественную игру. Надеюсь, что сборная Таджикистана сумеет устоять перед напором сборной России».