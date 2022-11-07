Радимов: «Такая история, от бармена до сборной России, он показывает, что нет ничего невозможного»

Чемпион России в составе петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал попадание форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в окончательную заявку сборной России на ноябрьские матчи.

«Такая история… От бармена до сборной России. Он показывает, что нет ничего невозможного. Пример для молодёжи, если ставить цель - ты до неё дойдешь», - цитирует Радимова «Матч ТВ».

26-летний спортсмен попал в национальную команду страны впервые за всю свою карьеру.

Сборной России предстоит провести поединки против национальных команд Таджикистана (17 ноября) и Узбекистана (20 ноября).

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-лиги Сычевой за 16 проведённых «Оренбургом» игр сумел 11 раз поразить сетку ворот команд соперников. Данный результат позволяет ему находиться на второй строчке в списке лучших бомбардиров чемпионата страны и делить эту позицию с бразильским форвардом петербургского «Зенита» Малкомом.