Булыкин: «Даже вторым составом мы должны обыгрывать Таджикистан»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча нашей национальной команды с Таджикистаном.

Булыкин считает, что сборная России должна без проблем обыгрывать своего соперника, а также признался, что ждёт выхода на поле 18-летнего нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, впервые вызванного во взрослую сборную. По мнению эксперта, в сложившейся ситуации тренерскому штабу стоит наигрывать молодёжь, потому что в любой момент россиян могут вернуть на международную арену.

«Даже вторым составом мы должны обыгрывать Таджикистан. Нужен результат, хочется, чтобы сборная России порадовала своих болельщиков. Мне бы хотелось, чтобы Пиняев вышел на поле в сегодняшнем матче, все же ждут рекорд», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, матч Таджикистан — Россия состоится сегодня, 17 ноября. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.