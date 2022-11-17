Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Булыкин: «Даже вторым составом мы должны обыгрывать Таджикистан»

17 Ноября 2022 • 11:57 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
1 8.50 X 4.70 2 1.40
Через 5 ч. 29 мин.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча нашей национальной команды с Таджикистаном.

Булыкин считает, что сборная России должна без проблем обыгрывать своего соперника, а также признался, что ждёт выхода на поле 18-летнего нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, впервые вызванного во взрослую сборную. По мнению эксперта, в сложившейся ситуации тренерскому штабу стоит наигрывать молодёжь, потому что в любой момент россиян могут вернуть на международную арену.

«Даже вторым составом мы должны обыгрывать Таджикистан. Нужен результат, хочется, чтобы сборная России порадовала своих болельщиков. Мне бы хотелось, чтобы Пиняев вышел на поле в сегодняшнем матче, все же ждут рекорд», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, матч Таджикистан — Россия состоится сегодня, 17 ноября. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Булыкин сборная Таджикистана Сергей Пиняев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Ноября
12:29 · Чемпионат мира 2026
Баринов — о возможной работе Карпина в сборной Армении: «Лично я бы такого не понял»
12:26 · Чемпионат мира 2026
Шомуродов рассказал о помощи Карпина
11:57 · Чемпионат мира 2026
Булыкин: «Даже вторым составом мы должны обыгрывать Таджикистан»
11:14 · Чемпионат мира 2026
Мостовой — о матче Таджикистан — Россия: «Думаю, вряд ли буду смотреть, потому что неинтересно»
10:58 · Чемпионат мира 2026
Карпукас рассказал, как Карпин готовил сборную России к игре с Таджикистаном
09:16 · Россия. Первая лига
Слуцкий мог возглавить сборную Армении
09:01 · Чемпионат мира 2026
Булыкин рассказал, чего ждёт от сборной России в матче с Таджикистаном
16 Ноября
20:35 · Чемпионат мира 2026
Джикия и Караваев пропустят матч против Таджикистана
20:31 · Чемпионат мира 2026
Карпин высказался о вызове Дзюбы в сборную
20:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Карпин: «Болеть на чемпионате мира ни за кого не буду»
19:23 · Чемпионат мира 2026
Чинквини: «Эти два товарищеских матча очень важны для России»
18:23 · Чемпионат мира 2026
Сазонов поделился эмоциями от вызова в сборную Грузии
17:30 · Чемпионат мира 2026
Тренер сборной Таджикистана: «Мы должны быть реалистами, шансы против России — 50 на 50»
17:24 · Чемпионат мира 2026
Тренер сборной Таджикистана: «Все просились сыграть против России»
10:54 · Чемпионат мира 2026
Сёмин — о товарищеских матчах сборной: «Если кто-то выйдет играть без желания, то Карпин быстро разберётся с этим»
Все новости
Рекомендуем