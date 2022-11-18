Радимов: «После матча с Таджикистаном некоторых игроков больше не следует вызывать в сборную»

Российская сборная провела товарищеский матч с Таджикистаном в Душанбе, однако он прошел без забитых голов. Это была первая встреча этих команд в истории футбола. Бывший игрок питерского «Зенита» Владислав Радимов считает, что после игры с Таджикистаном Валерию Карпину следует навсегда вычеркнуть из списка потенциальных игроков сборной будущего некоторые фамилии.

- Думаю, Карпин посмотрит. Некоторые футболисты больше не должны находиться в этой сборной. Мы не должны их вызывать, не надо, спасибо, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В своем следующем товарищеском матче сборная России сыграет с командой Узбекистана, эта игра состоится уже через два дня, 20 ноября.