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Товарищеские матчи по футболу

Губерниев: «Тоскливая игра»

18 Ноября 2022 • 04:54 Комментировать
Таджикистан
0:0
РОССИЯ
окончен

Российская сборная провела товарищеский матч с Таджикистаном в Душанбе, однако он прошел без забитых голов. Это была первая встреча этих команд в истории футбола. Известный футбольный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал итоги встречи, он назвал игру «тоскливой», а также выразил уверенность в том, что и следующий матч будет не лучше.

- Конечно, тоскливая игра, без всякого сомнения. Но этот матч очень сложно оценивать, потому что мы не знаем, какую задачу ставил Карпин. Игра была похожа на товарищеский предсезонный матч, - цитирует слова Губерниева Sport24.

В своем следующем товарищеском матче сборная России сыграет с командой Узбекистана, эта игра состоится уже через два дня, 20 ноября. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Губерниев
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