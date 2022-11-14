​Карпин назвал 3 фактора, которые поспособствовали продлению его контракта с РФС

Недавно Валерий Карпин подписал новый контракт с Российским футбольным союзом – он будет возглавлять сборную России до конца июля 2024 года. Рулевой главной команды страны ответил на вопрос, какая мотивация у него была при подписании нового соглашения с РФС.

«Во-первых, я россиянин. Во-вторых, сборная России. В-третьих, «Ростов». Даже если вы взвесите все эти факторы, то придёте к правильному выводу», - сказал Карпин, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что Валерий Карпин совмещает работу в сборной России с работой во главе «Ростова».

В ближайшие дни сборная России проведёт два гостевых товарищеских матча. Сначала команда Валерия Карпина сыграет против Таджикистана (17 ноября), а затем – против Узбекистана (20 ноября).