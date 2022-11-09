Уилкшир: «Матчи с Таджикистаном и Узбекистаном — это возможность для игроков получить билет в Европу»

Бывший защитник «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России с командами Таджикистана и Узбекистана, которые состоятся 17 и 20 ноября.

По мнению Уилкшира, предстоящие игры — это прекрасная возможность для молодых игроков показать себя.

«Эти матчи можно воспринимать, как возможность для игроков получить билет в Европу. Каждый матч — это возможность показать себя, при этом ты никогда не знаешь, кто в этот момент за тобой наблюдает. И это должно быть дополнительной мотивацией», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт».

Напомним, что ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах. Свой последний на сегодняшний день товарищеский матч команда Валерия Карпина провела 24 сентября против сборной Кыргызстана (2:1).