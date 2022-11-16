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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин рассказал, считает ли Пиняева самым талантливым молодым игроком России

16 Ноября 2022 • 22:35 Комментировать
Таджикистан
...
РОССИЯ
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Через 17 ч. 50 мин.

Рулевой национальной сборной России Валерий Карпин поделился мыслями о перспективах нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

«Он действительно талантлив, но давайте посмотрим, как будет проходить его развитие, – цитирует Карпина издание Плеймейкер. – В прессе часто составляют всякие рейтинги, однако есть много примеров, когда игрок до 20 лет выделяется, а в 22 – уже нет. Конечно, Пиняев, как и Захарян, обладает потенциалом, но для его реализации необходимо хотя бы пять лет отыграть на высоком уровне», – заявил специалист.

Сергей Пиняев отметился тремя голами и тремя результативными передачами в 11 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Валерий Карпин Сборная России Сергей Пиняев
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