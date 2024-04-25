Зобнин рассказал о состоянии своего здоровья

Хавбек «Спартака» Роман Зобнин после матча перенесённого 21-го тура первенства России между ЦСКА и «красно-белыми» рассказал о состоянии своего здоровья после повреждения.

Напомним, что игра завершилась со счётом 0:0.

«Здоровье хорошо. Скоро увидите меня на поле», — приводит слова футболиста сборной России издание «Чемпионат».

После этой встречи коллектив Владимира Слишковича располагается на пятой позиции турнирной таблицы чемпионата страны. Команда заработала 39 баллов.

Что касается подопечных Владимира Федотова, то они находятся на седьмой строчке, набрав 38 очков.