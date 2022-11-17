Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Стал известен стартовый состав сборной России на контрольную игру с Таджикистаном

17 Ноября 2022 • 16:54 Комментировать (1)
Таджикистан
...
РОССИЯ
1 8.50 X 4.80 2 1.43
Через 0 ч. 19 мин.

Сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч с Таджикистаном.

Главный тренер национальной команды Валерий Карпин с первых минут выставил следующих футболистов: Селихов (вр), Макарчук, Осипенко, Солдатенков, Хлусевич, Уткин, Глебов, Ан. Миранчук, Пиняев, Чалов, Садулаев.

Запасные: Шунин, Песьяков, Агапов, Баринов, Захарян, Карпукас, Комличенко, Литвинов, Мостовой, Сильянов, Соболев, Сычевой, Фомин.

Напомним, товарищеская встреча между сборной России и сборной Таджикистана состоится сегодня, 17 ноября, начало матча запланировано на 18:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Таджикистана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТАДЖИКИСТАН РОССИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Leonardis
17 Ноября 2022 в 17:22
Сборная России выиграет 5:0, тем более игра контрольная...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Ноября
17:35 · Чемпионат мира 2026
Газзаев: «Матч со сборной Таджикистана будет интересным»
17:21 · Чемпионат мира 2026
Таджикистан - Россия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
16:54 · Чемпионат мира 2026
Стал известен стартовый состав сборной России на контрольную игру с Таджикистаном 1
15:04 · Чемпионат мира 2026
Глушаков: «Думаю, Россия должна считаться фаворитом в матче с Таджикистаном»
14:36 · Чемпионат мира 2026
Колыванов — о матче России с Таджикистаном: Хочется увидеть новых футболистов, которые выйдут на поле
14:11 · Россия. Первая лига
Агузаров: «В будущем Тедеев может стать идеальным тренером для сборной России»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Семшов сравнил «Зенит» с мадридским «Реалом» 1
13:25 · Чемпионат мира 2026
Карпукас: «Матчи с Таджикистаном и Узбекистаном нужны»
12:48 · Чемпионат мира 2026
Петржела: «Сейчас матч между Чехией и Россией невозможен» 1
12:42 · Чемпионат мира 2026
В Армении отреагировали на слухи о том, что Захарян хочет получить паспорт
12:29 · Чемпионат мира 2026
Баринов — о возможной работе Карпина в сборной Армении: «Лично я бы такого не понял»
12:26 · Чемпионат мира 2026
Шомуродов рассказал о помощи Карпина
11:57 · Чемпионат мира 2026
Булыкин: «Даже вторым составом мы должны обыгрывать Таджикистан»
11:14 · Чемпионат мира 2026
Мостовой — о матче Таджикистан — Россия: «Думаю, вряд ли буду смотреть, потому что неинтересно»
10:58 · Чемпионат мира 2026
Карпукас рассказал, как Карпин готовил сборную России к игре с Таджикистаном
Все новости
Рекомендуем