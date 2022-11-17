Стал известен стартовый состав сборной России на контрольную игру с Таджикистаном

Сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч с Таджикистаном.
Главный тренер национальной команды Валерий Карпин с первых минут выставил следующих футболистов: Селихов (вр), Макарчук, Осипенко, Солдатенков, Хлусевич, Уткин, Глебов, Ан. Миранчук, Пиняев, Чалов, Садулаев.
Запасные: Шунин, Песьяков, Агапов, Баринов, Захарян, Карпукас, Комличенко, Литвинов, Мостовой, Сильянов, Соболев, Сычевой, Фомин.
Напомним, товарищеская встреча между сборной России и сборной Таджикистана состоится сегодня, 17 ноября, начало матча запланировано на 18:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.
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