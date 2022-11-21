Песьяков: «С положительным чувством возвращаюсь из сборной, но есть опустошение»

Голкипер российской национальной команды Сергей Песьяков рассказал о своём настрое после ноябрьского сбора с двумя нулевыми ничьими.

«С положительным чувством возвращаюсь из сборной. Но есть опустошение. Несколько дней на подготовку к каждому матчу… Экспериментальные составы — все и всё понимают», — заявил вратарь «Ростова» в интервью «Чемпионату». По его мнению, и без наставника российская сборная должна была побеждать во встрече с Таджикистаном.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина провели два матча со счётом 0:0 против Таджикистана и Узбекистана.